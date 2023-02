Pescara, riecco Zeman: "Sono contentissimo"

SERIE C

Il tecnico boemo ha riabbracciato il suo grande amore per sostituire il dimissionario Colombo. Il club: "Bentornato"

© ipp E' iniziata la terza vita di Zdenek Zeman come allenatore del Pescara. Il tecnico boemo è approdato in città per prendere il posto del dimissionario Alberto Colombo sulla panchina degli abruzzesi, attualmente impegnati in Serie C. "Sono contentissimo. Mi fa piacere essere tornato", le sue parole prima di incontrare il presidente della squadra Daniele Sebastiani per la firma del contratto. Presente anche il ds Daniele Delli Carri. Dopo il "bentornato" del club, nel pomeriggio il primo allenamento al Delfino Training Center a Città Sant'Angelo.

Vedi anche Calcio L'eterno ritorno: Zeman sulla panchina del Pescara per la terza volta "Sono contento, altrimenti non sarei qui oggi. I rapporti con il presidente? Eravamo sempre in pace. Nessun problema. Pescara per me non è una piazza particolare, ma è anche una bella città, tra l'altro. Obiettivi? Sono venuto per lavorare perché mi piace stare sul campo per fare qualcosa e speriamo si riesca a raggiungere qualche obiettivo. I tifosi? Li vorrei vedere come dodici anni fa", ha aggiunto Zeman.

In precedenza, la Delfino Pescara 1936 aveva comunicato che, dopo aver valutato attentamente la situazione, ha deciso di accettare le dimissioni del tecnico Alberto Colombo "a cui va un profondo ringraziamento per il lavoro svolto con grande professionalità. A lui vanno i migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni, sportive e non solo".

L'ANNUNCIO DEL PESCARA

Il Pescara "comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zdenek Zeman", si legge nella nota del club. "Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro".