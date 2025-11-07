Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Anche lo Stoccarda su Arevalo: sfida alla Roma

07 Nov 2025 - 17:47

Jeremy Arévalo è uno dei nomi più caldi in vista del mercato di gennaio. L'attaccante classe 2005 del Racing di Santander sta sbocciando in questo inizio di stagione: 7 gol in poco meno di 600 minuti giocati. Uno score che ha attirato l'attenzione di tanti club visto anche il costo contenuto dell'operazione: Arevalo ha una clausola da 7 milioni. La Roma lo segue da vicino e avrebbe già provato le prime mosse, dalla Germania rilanciano l'interesse dello Stoccarda, società da sempre molto attenta ai giovani, sullo spagnolo. Arevalo si candida a essere uno dei nomi più inflazionati nel mercato invernale. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Sandro Tonali (Newcastle)

Tonali sul futuro: "Non voglio dire che resto 10 anni e andarmene dopo due"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:23
Payet non vuole dire basta: "La mia carriera non è finita"
18:38
Il Bayern si unisce alla corsa per Konate
17:47
Anche lo Stoccarda su Arevalo: sfida alla Roma
16:02
Il Gala ci prova per Pavlovic: muro Milan
15:00
Milan, Allegri: "Maignan? Il club sta programmando il futuro"