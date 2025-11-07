Anche lo Stoccarda su Arevalo: sfida alla Roma

Jeremy Arévalo è uno dei nomi più caldi in vista del mercato di gennaio. L'attaccante classe 2005 del Racing di Santander sta sbocciando in questo inizio di stagione: 7 gol in poco meno di 600 minuti giocati. Uno score che ha attirato l'attenzione di tanti club visto anche il costo contenuto dell'operazione: Arevalo ha una clausola da 7 milioni. La Roma lo segue da vicino e avrebbe già provato le prime mosse, dalla Germania rilanciano l'interesse dello Stoccarda, società da sempre molto attenta ai giovani, sullo spagnolo. Arevalo si candida a essere uno dei nomi più inflazionati nel mercato invernale.