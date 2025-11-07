Il Gala ci prova per Pavlovic: muro Milan

Strahinja Pavlović sempre più al centro del Milan. Dopo una stagione di ambientamento, il centrale serbo è salito di livello: il gol nell'ultima partita contro la Roma è soltanto l'ultima dimostrazione delle buone prestazioni del classe 2001. E pensare che a gennaio dell'anno scorso il rendimento dell'ex Salisburgo non stava soddisfacendo, tanto che Pavlović avrebbe potuto lasciare il Milan. Uno scenario oggi lontanissimo: secondo quanto riportano dalla Spagna il Galatasaray sarebbe tornato all'assalto del difensore serbo. I rossoneri però non hanno lacuna intenzione di privarsi del loro centrale, a maggior ragione a metà stagione.