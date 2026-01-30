Lo Spezia sostituisce Wisniewski con Ruggero, obiettivo Ambrosino in attacco

30 Gen 2026 - 16:32

Manovre in difesa per lo Spezia. Dopo la cessione del nazionale polacco Wisniewski al Widzew Lodz formalizzata ieri per 4 milioni di euro, il club ligure ha chiuso l'acquisto di Marco Ruggero dalla Juve Stabia. Il centrale ha svolto giovedì pomeriggio le visite mediche a Roma e firmato questa mattina un contratto fino al 2028. Riscatto e cessione in prestito invece per Antonio Candela, acquisito a titolo definitivo dal Venezia (era in prestito da agosto) e girato contemporaneamente a titolo temporaneo all'Empoli fino a fine stagione. Ora sul calciomercato l'interesse si concentra sull'attacco. L'obiettivo numero uno è il giovane Ambrosino del Napoli, seguito da Skjellerup del Sassuolo. In caso arrivassero entrambi, potrebbero essere ceduti dopo la partita contro la Sampdoria sia Soleri che Vlahovic, attualmente in prestito dall'Atalanta e cercato dal Mantova del suo ex allenatore Modesto.

