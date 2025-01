Parma, ufficiale Djuric: "Darò una mano allo spogliatoio con l'esperienza"

Ufficiale Milan Djuric al Parma. "Parma Calcio annuncia che l’attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dall’Associazione Calcio Monza - si legge nel comunicato del club gialloblù - Nelle ultime stagioni in Serie A ha disputato grandi campionati con le maglie di Salernitana, Hellas Verona e Associazione Calcio Monza. La sua forza e la sua determinazione saranno elementi fondamentali per il suo viaggio in gialloblu". "Sono molto contento di approdare in una società che ha una storia straordinaria come il Parma - le sue prime parole al sito ufficiale - Cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto nella mia carriera, porterò le mie qualità e le mie caratteristiche a servizio del mister e della squadra. Con l’esperienza darò una mano nello spogliatoio, affinché tutti i ragazzi, che hanno un grandissimo potenziale, possano continuare a crescere. Sono molto orgoglioso di questa scelta e sono già concentrato sul nostro obiettivo di squadra”.