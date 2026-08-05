Parma, colpo in attacco: vicinissimo El Bilal Touré, le cifre

Il Parma è pronto a chiudere per El Bilal Touré. L'attaccante del Mali, 24 anni, sta per trasferirsi in gialloblù in prestito con opzione per il riscatto da circa 11 milioni di euro. Gli ultimi dettagli con l'Atalanta saranno sistemati già nelle prossime ore, poi il calciatore potrà unirsi alla corte di Carlos Cuesta.
Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito con Stoccarda e Besiktas, si era trasferito all'Atalanta nel 2023 e aveva giocato una sola stagione a Bergamo raccogliendo 17 presenze e mettendo a segno 3 reti nell'annata chiusa con il trionfo in Europa League.