Dopo l'esperienza al Monza, Alejandro Gomez è pronto a tornare in campo. Il calciatore argentino, attualmente svincolato, ha annunciato in un'intervista a Tele Lombardia di esser in trattativa con diverse squadre: "Tornerò a giocare in Italia o in Spagna. Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli. L’Atalanta può tranquillamente vincere il campionato".