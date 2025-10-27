Panchina Juve, il retroscena: Xavi tra i primi sondati

La corsa alla panchina della Juventus si è ridotta a tre candidati: Roberto Mancini, Luciano Spalletti e Raffaele Palladino. C'era però un altro nome che la dirigenza bianconera ha sondato in queste ore: quello di Xavi Hernandez. L'ex centrocampista del Barcellona è stato uno dei primi tecnici contattati ma, secondo quanto riporta Matteo Moretto, sarebbe stato lo stesso spagnolo a rifiutare l'offerta della Juve per motivi personali: Xavi ha deciso di rimanere svincolato in attesa del progetto giusto per tornare ad allenare.