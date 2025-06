Il Palermo è a un passo da ufficializzare l'approdo di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero. L'ormai ex allenatore del Pisa ha trovato un accordo con il club toscano per un addio consensuale come riportato da Tuttomercatoweb.com con un contratto di due anni con opzione per un terzo con i siciliani.