Dopo il pesante ko con la Cremonese (il Palermo era in vantaggio di due gol in casa), la panchina di Dionisi in casa rosanero è tornata nuovamente a traballare. Nel caso si procedesse con l'esonero, attenzione alla candidatura di Fabio Liverani come scrive Nicolò Schira. L'ex centrocampista, poche settimane fa in procinto di allenare la Ternana in Serie C (gli umbri hanno poi proseguito con Abate), conosce più che bene l'ambiente Palermo essendo stato anche uno dei capitani.