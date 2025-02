Che notte per Abate: esonerato e reintegrato nel giro di otto ore dalla Ternana

Da esonerato a reintegrato nel giro di 8 ore. È quanto accaduto a Ignazio Abate, ex terzino del Milan e quest'anno alla guida della Ternana in Serie C. Tutto inizia alle ore 20 di giovedì quando il club umbro annuncia l'esonero del tecnico 38enne e l'arrivo di Fabio Liverani: un fulmine a ciel sereno che scuote l'ambiente. Il motivo? Non sicuramente tecnico, visto che il club è secondo in classifica nel girone B (a tre punti nella vetta) e in piena lotta per la vittoria del campionato con la Virtus Entella. Secondo i più si tratterebbe di una decisione presidenziale a seguito dall'esclusione dalla lista della prima squadra di Mattya D’Alessandro, figlio dello stesso patron e attualmente nella Primavera delle Fere.