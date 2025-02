Pagliuca frena l'Atalanta: "Non possiamo spendere 100 milioni per un giocatore"

Stephen Pagliuca è soddisfatto per l'investimento fatto con l'Atalanta, tuttavia non ha alcuna intenzione di sbilanciarsi. Il Co-Chairman dei nerazzurri ha spiegato in un'intervista al Financial Times le prospettive per il mercato: "La prima cosa che impari nel mondo degli affari è che per avere successo ti servono dei grandi partner, e i Percassi sono i partner perfetti. Siamo una squadra piccola, ma negli ultimi anni abbiamo investito sia sui giocatori che nelle strutture, migliorando soprattutto l’Academy, cosa che vogliamo continuare a fare perché è essenziale per un club come il nostro che non può permettersi di spendere 100 milioni di euro per un solo giocatore. Abbiamo anche capito quanto sia importante prendere giocatori adatti al nostro sistema di gioco, uno che richiede più capacità di corsa, e quindi abbiamo creato una struttura di reclutamento che tenga conto anche di questo aspetto".