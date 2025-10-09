Oviedo, Luis Carrión è il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Veljko Paunovic, l'Oviedo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Luis Carrión, che dunque torna sulla panchina del club dopo la stagione 2023-2024. Carriòn, ricorda infatti la società, "ha già allenato l'Oviedo nella stagione 2023/2024, disputando una stagione straordinaria che ha portato la squadra a qualificarsi per i playoff promozione e ad avvicinarsi alla promozione in Prima Divisione". Il nuovo mister "sarà affiancato da Mikel Rico come assistente allenatore e Cristóbal Fuentes come preparatore atletico. Entrambi si uniranno a uno staff tecnico che comprende già Jesús Unanua, preparatore dei portieri, e Javier Benavides, analista".