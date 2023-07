Manovre azzurre

Blues e Red Devils ritengono eccessive le richieste di De Laurentiis per il nigeriano, resta in corsa il Psg ma l'affare è molto complesso

© Getty Images Chelsea e United fuori dall'asta per Victor Osimhen. Questa l'indiscrezione riportata dal Daily Star: i due club inglesi ritengono le richieste da 170 milioni eccessive. L'unico club che potrebbe acquistare il nigeriano è quindi al momento il Psg, per ora bloccato dal caso Mbappè. In caso di addio del francese si scatenerebbe una corsa mondiale alle punte: Hojlund, Lukaku, Osimhen, Vlahovic sono tutti molto ambiti.

De Laurentiis fa muro per la propria stella: nessuna apertura a nessun club a meno di offerte fuori scala che superino di molto i 150 milioni di euro. Viste le diverse situazioni economiche e tecniche delle big mondiali solo Al-Khelaifi potrebbe affrontare la spesa, per ora però i parigini sembrano direzionati su uno tra Ramos del Benfica, Hojlund dell'Atalanta e Vlahovic della Juventus. La prima tessera del domino, come detto, è Kylian Mbappè: se andrà al Real Madrid questa estate allora molti scenari cambieranno o potrebbero cambiare e tanti coinvolgeranno squadre della Serie A.

