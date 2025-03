Olivera dopo il rinnovo: "A Napoli sto benissimo"

“A Napoli mi trovo molto bene, è una città che somiglia molto al Sudamerica. Sono contentissimo di essere qua. Il dialetto? Non lo parlo, ma spesso mi capita di pensarlo. C’è Mazzocchi che ci dice qualcosa, soprattutto quando si arrabbia, anche se non si capisce molto. Qui si mangia benissimo, la pizza Margherita mi piace tanto, anche la mozzarella. Qua bevo molto caffè, è di un altro livello. Forse il mio piatto preferito è pasta e patate con la provola”. Così Mathias Olivera nel corso di lunga intervista sul canale YouTube di Betsson.Sport in collaborazione con la SSC Napoli dopo aver firmato il rinnovo con gli azzurri fino al 2030.