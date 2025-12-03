Núñez già stufo dell'Al Hilal? Il River lo tenta

Si potrebbe concludere dopo pochi mesi l’avventura di Darwin Núñez al Al Hilal. L'attaccante uruguaiano in estate è giunto alla corte di Simone Inzaghi a fronte di un assegno da oltre 50 milioni che il club saudita ha corrisposto al Liverpool ma, secondo quanto riporta il Daily Mail, non sarebbe estremamente soddisfatto della sua scelta. Per questo l'ex Benfica e Liverpool starebbe sondando il mercato. Dall'Argentina arrivano voci di un forte interessamento del River Plate: secondo i rumors il tecnico dei Millonarios Marcelo Gallardo avrebbe addirittura chiamato il giocatore per cercare di convincerlo.