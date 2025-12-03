Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Núñez già stufo dell'Al Hilal? Il River lo tenta

03 Dic 2025 - 13:23

Si potrebbe concludere dopo pochi mesi l’avventura di Darwin Núñez al Al Hilal. L'attaccante uruguaiano in estate è giunto alla corte di Simone Inzaghi a fronte di un assegno da oltre 50 milioni che il club saudita ha corrisposto al Liverpool ma, secondo quanto riporta il Daily Mail, non sarebbe estremamente soddisfatto della sua scelta. Per questo l'ex Benfica e Liverpool starebbe sondando il mercato. Dall'Argentina arrivano voci di un forte interessamento del River Plate: secondo i rumors il tecnico dei Millonarios Marcelo Gallardo avrebbe addirittura chiamato il giocatore per cercare di convincerlo. 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Roma e Juventus su Zirkzee, ma la pista si complica: Fabio Silva l'alternativa

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:03
Real Madrid, Liverpool e Arsenal preparano l'offerta per Rodrygo
13:23
Núñez già stufo dell'Al Hilal? Il River lo tenta
12:03
Milan, osservato Karetsas: gioiello classe 2007 del Genk
11:00
Genoa, l'ad Blazquez: "A gennaio sfoltiremo la rosa"
10:27
Agente Gimenez: "L'idea che lasci il Milan non esiste"