Niente Serie A per Azmoun: ha firmato per il Bayer Leverkusen

L'attaccante iraniano si trasferirà a parametro zero a partire da giugno: ha firmato un quinquennale

Era stato cercato da Atalanta, Juventus e Roma ma alla fine Sardar Azmoun non arriverà in Serie A. L'attaccante iraniano, in scadenza di contratto a giugno con lo Zenit San Pietroburgo, ha firmato un quinquennale con il Bayer Leverkusen, che lo ha annunciato sui propri canali social. Il classe 1995, 62 gol in 104 presenze con lo Zenit, dalla prossima estate giocherà quindi nella Bundesliga.

Per quanto riguarda i giallorossi l'interesse risale alla scorsa sessione di calciomercato, alla fine Tiago Pinto e Mourinho però avevano preferito Abraham dal Chelsea. I neroazzurri avevano pensato a lui come sostituto di Zapata, richiesto dal Newcastle, ma anche come vice del colombiano vista l'occasione a parametro zero. Ultimi in ordine cronologico i bianconeri, che avevano preso informazioni dopo l'infortunio di Chiesa.