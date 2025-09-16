Nico Paz, a giugno il rientro a Madrid?

Nico Paz sta incantando la nostra Serie A con colpi da fuoriclasse, ultimi dei quali il gol su punizione contro la Lazio e quello che ha sbloccato la partita contro il Genoa. Il Como continua a goderselo ma sa che, probabilmente, potrà farlo solo fino al prossimo giugno. Il Real Madrid, infatti, controlla il cartellino del giocatore: già la scorsa estate avrebbe potuto riaccogliere in Spagna il classe 2004 per nove milioni di euro, ma ha preferito aspettare per far sbocciare completamente il talento del giocatore, che ha iniziato la nuova stagione a ritmi elevatissimi. La sensazione è che i Blancos, in virtù del diritto di recompra, riacquisteranno Nico Paz nel giugno 2026 per 10 milioni di euro. A poco serviranno offerte faraoniche come quelle avanzate dal Tottenham verso la chiusura del calciomercato estivo (50 milioni circa), poiché la priorità del Real Madrid non è quella di cedere o fare plusvalenze, bensì quella di rinforzare la propria rosa in vista dei prossimi anni.