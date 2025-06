Neymar: "Ero a un passo dalla Fluminense per giocare il Mondiale"

Neymar non giocherà la prima edizione del Mondiale per Club ma, per stessa ammissione del diretto interessato, ci è andato molto vicino. La stella brasiliana, oggi al Santos, ha rivelato di essere stato a un passo dalla Fluminense proprio per partecipare alla manifestazione negli States."C'è stata una seria possibilità che andassi alla Fluminense per giocare il Mondiale", racconta O Ney che poi ha spiega perché ha detto no: "Ho deciso di no procedere con l'accordo e di restare al Santos per recuperare visto che non sono al 100% fisicamente e voglio tornare nelle migliori condizioni il prima possibile".