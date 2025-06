Nico Williams verso il Barça, il Bayern non molla Leao

Uno dopo l'altro, il Bayern Monaco sta vedendo sfumare i grandi obiettivi che Kompany e la dirigenza si erano fissati per questa finestra di mercato. Prima Wirtz, ammaliato dal Liverpool, ora Nico Williams dal Barcellona: lo spagnolo infatti dopo diverse aperture ai tedeschi sembra spingere per un trasferimento in blaugrana. E allora per i bavaresi, alla ricerca di un esterno offensivo, torna d'attualità il nome di Rafa Leao: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i Bavaresi potrebbero presentarsi nelle prossime settimane con un'offerta tra i 75 e gli 80 milioni di euro per il portoghese. Il Milan ha già fatto capire di non considerare nessun giocatore incedibile, ma per privarsi di Rafa, a maggior ragione dopo il doloroso addio di Reijnders, servirà una vera e propria offerta monstre.