Ora è ufficiale, Ghisolfi lascia la Roma

"L'AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto". Lo comunica ufficialmente la Roma con una nota sul proprio sito dopo che già nella giornata di ieri le parti si erano separate. "Nel corso dell'ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club - si legge nella nota giallorossa -. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!". Al suo posto arriverà Frederic Massara.