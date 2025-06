Bologna, dopo il "no" di Dzeko obiettivo Pinamonti per l'attacco

Dopo aver incassato il "no" di Edin Dzeko, che ha preferito l'offerta della Fiorentina, il Bologna ha messo nel mirino Andrea Pinamonti. L'attaccante di proprietà del Sassuolo è una richiesta diretta di Vincenzo Italiano, che vuole avere un'alternativa in più alla coppia Castro-Dallinga per gestire le quattro competizioni. Dopo una stagione positiva in prestito al Genoa con 10 gol realizzati in 33 presenze, il futuro di Pinamonti può essere ancora lontano dal Sassuolo. I neroverdi sono reduci dalla promozione in Serie A trascinati anche dalla coppia Pierini-Mulattieri, autori rispettivamente di 10 e 9 gol in B. Pinamonti può partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e avrebbe già aperto al trasferimento al Bologna.