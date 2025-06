Napoli, offerto Simeone al Siviglia per arrivare a Juanlu

Il Napoli continua a monitorare da vicino l'esterno del Siviglia Juanlu Sanchez e nelle ultime ore ha provato a inserire nell'operazione anche il cartellino di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino figlio del Cholo ha un anno di contratto con gli azzurri ed è in uscita visto il poco minutaggio avuto lo scorso anno sotto la guida di Antonio Conte. Giovanni Manna nella sua missione in Spagna ha provato ad abbassare le pretese del Siviglia, che continua a chiedere 20 milioni per il cartellino di Juanlu a fronte dei 15 offerti dagli azzurri. Il Napoli ha provato a utilizzare la carta Simeone, ma al momento il club andaluso ha alzato il muro rifiutando qualsiasi contropartita tecnica. Il Siviglia sta vivendo una crisi economica che obbliga la società a fare cassa, Manna dovrà avvicinarsi alle richiesta degli andalusi per portare Juanlu a Napoli.