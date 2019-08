Neymar, alta tensione Psg-Barcellona

Alta tensione sull'asse Psg-Barcellona per Neymar. Secondo il quotidiano catalano 'Sport', il brasiliano avrebbe deciso di non giocare più nessuna alcuna amichevole con la maglia del suo attuale club finché il mercato resta aperto (in Spagna chiude il 2 settembre). 'Sport' parla di un presunto accordo che il giocatore avrebbe stretto con il club blaugrana per cercare di vincere la resistenza dei francesi, che non si smuovono dalla richiesta iniziale di 300 milioni di euro. Il direttore sportivo del club francese Leonardo è volato in Cina per incontrare Neymar e convincerlo a restare almeno per un anno. Ma il brasiliano è irremovibile sulla sua decisione di ritornare al Camp Nou.

"Ripreso in mano" è il titolo del quotidiano l'Equipe in edicola oggi, a sottolineare come il Psg non ha alcuna intenzione di lasciar partire Neymar se non alle sue condizioni. Per il club di Ligue 1 in ogni caso la situazione sta diventando insostenibile e crea non pochi problemi: i contratti stipulati per la tournée in Cina prevedevano, infatti, l'utilizzo del nazionale verdeoro. E anche lo spogliatoio non tollera più i capricci del compagno, rischiando di diventare una polveriera. Il rapporto con Tuchel, invece, è sempre all'insegna del massimo rispetto e della cordialità, ma il tecnico vuole che la questione sia risolta il prima possibile per non destabilizzare l'ambiente. Al momento il Barcellona non ha formulato un'offerta ufficiale.

