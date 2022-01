Ora è davvero ufficiale: il Toronto comunica l'accordo con Insigne

L'ANNUNCIO

Il club della Mls, dopo aver pubblicato un video col famoso "tiraggir", ha reso noto il passaggio dell'attaccante del Napoli alla formazione canadese

Lorenzo Insigne giocherà gli ultimi mesi con la maglia del Napoli e dal primo luglio si trasferirà in Canada e diventerà un giocatore del Toronto (contratto fino al 2027 da otto milioni di euro netti più bonus a stagione). Il club di Mls ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del capitano azzurro dopo averlo anticipato sui propri canali social, pubblicando su Twitter un video con il gol segnato da Insigne contro il Belgio a Euro 2020 con il suo classico "tiraggir", che, proprio dopo l'Europeo, la Treccani ha inserito come neologismo. Poi il profilo ufficiale del Toronto ha postato le prime parole di Insigne.

LE PRIME PAROLE DI INSIGNE

"Ciao, sono Lorenzo Insigne e saluto tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per la nuova avventura, ringrazio la società e ci vediamo a luglio. All for one! (lo slogan del club, ndr)".

PRESIDENTE TORONTO: “UN GIORNO STORICO”

Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del Toronto. Sui social il presidente del club canadese, Bill Manning, annuncia con felicità l'accordo trovato: "Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d'Europa con l'Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare gioco. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno vederlo come un membro della nostra squadra".

IL "TIRAGGIR" SOCIAL

Il Toronto ha voluto dedicare al campione napoletano il 'friday's word of the day': "​tiraggiro s. m. (fam.) - Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir".

MANCINI: "IL MONDIALE È ABBASTANZA VICINO..."

Intervistato da SportWeek, il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha commentato così il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto: "Adesso gioca nel Napoli e ci giocherà sino a giugno. Non so cosa accadrà, il campionato del mondo è comunque a novembre, quindi abbastanza vicino…".

Vedi anche napoli Insigne ha firmato: a Toronto da luglio, l'annuncio l'8 gennaio