Insigne-Toronto, tutto fatto: addio Napoli a giugno, l'annuncio in pochi giorni

intesa

Definiti anche gli ultimi dettagli tra Lorenzo Insigne e il Toronto: l'attaccante, in scadenza di contratto con il Napoli, si trasferirà in MLS da giugno e firmerà un contratto di cinque anni con un maxi-stipendio da 11,5 milioni di euro netti a stagione più 4,5 di bonus legati a statistiche individuali (gol e presenze). Annuncio atteso entro la settimana prossima. Getty Images

Un addio doloroso ma che da qualche settimana era sembrato inevitabile visto che De Laurentiis non era andato oltre l'offerta da 3,5 milioni di euro più uno di bonus per il rinnovo: cifre ben lontane da quelle canadesi ma anche dalla richiesta che l'entourage del capitano azzurro aveva fatto trapelare per coronare il sogno di chiudere la carriera a Napoli (circa 6 milioni).

Insigne aveva sempre fatto sapere che, in caso di addio da Napoli, avrebbe scelto una squadra che non gli avesse mai fatto affrontare gli azzurri e nel caso del Toronto potrà accadere eventualmente solo in amichevole. La Serie A quindi si prepara a salutare un altro dei suoi campioni, e anche Mancini dall'anno prossimo dovrà valutare se continuare a convocarlo o meno in Nazionale.