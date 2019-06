Roma: il Napoli ci prova per Manolas

13/06/2019

Si potrebbe profilare un duello di mercato tra Juventus e Napoli per il difensore greco, che potrebbe essere sacrificato dalla Roma sull'altare del Fair Play Finanziario. L'interesse dei bianconeri è noto da tempo, ma la trattativa è in stand-by. Chi, quindi, prova ad approfittare di questa impasse è il Napoli, i cui bollenti spiriti sono stati raffreddati dalla richiesta del calciatore, che pretenderebbe un ingaggio da top player da 5 milioni netti a stagione. Una montagna di soldi per le casse azzurre, quindi per il centrale giallorosso non si può escludere un futuro lontano dall'Italia, visto che in Spagna e Inghilterra gli estimatori non gli mancano.