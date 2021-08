Rinnovo, Insigne incontrerà De Laurentiis dopo la sfida col Venezia

NAPOLI

L'arrivo del patron pressuppone un faccia a faccia. L'Inter sempre in agguato

Per Lorenzo Insigne sono giorni caldi e saranno settimane anche ancora più torride perché il rinnovo è tema centrale. Anzi centralissimo. Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli per la prima di campionato contro il Venezia e dopo il match d'apertura è probabile un confronto tra i due, scrive Il Mattino. Il patron non vuole che i riflettori siano puntati sull'incontro. Ha bisogno di parlare col suo fuoriclasse senza i clamori della stampa. Getty Images

La partita non è facile e certo i ritardi di questi mesi hanno contribuito a qualche tensione di troppo.

L'Inter si è fatta avanti e con 25 milioni potrebbe anche strappare ai partenopei il giocatore. Ma la volontà di Lorenzo è quella di rimanere a Napoli e portare al sua città più in alto possibile.

La distanza, però, tra lui e il club è siderale. AdL vuole abbassargli l'ingaggio, Insigne, al contrario, vorrebbe passare dagli attuali 4,5 milioni a stagione a 6. Un braccio di ferro destinato a durare... e a far parlare.