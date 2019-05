Primo colpo Napoli: visite mediche per Di Lorenzo

30/05/2019

Nelle ultime ore ha provato a inserirsi anche l'Atletico Madrid, ma De Laurentiis aveva già chiuso l'affare con Corsi anticipando tutti. Subito le visite mediche per mettere tutto nero su bianco ed evitare brutte sorprese. Soddisfazione per il migliore difensore per rendimento del campionato: "A Napoli c'è un tifo pazzesco, tutto sarà speciale. Ancelotti? Parliamo di un tecnico che ha vinto tutto in ogni Paese in cui ha allenato. Una leggenda del calcio, sarà un onore per me lavorare con lui. Tutti i suoi ex giocatori ne parlano in maniera fantastica. Qui perché il Napoli mi ha voluto fortemente".