Osimhen-Napoli, colpo record da 81 milioni: oggi la firma in Sardegna

IL BLITZ

Victor Osimhen sarà l'acquisto più caro della storia del Napoli: Aurelio de Laurentiis verserà nelle casse del Lilla la bellezza di 81 milioni di euro, quasi doppiando i 42 spesi lo scorso anno per Lozano. Un colpo record che sarà definito oggi in Sardegna, a largo di Porto Cervo, con Giuntoli che è partito insieme ai legali Pompilio e Chiavelli per avere la firma del 21enne nigeriano. Poi le visite mediche e per giovedì è previsto l'annuncio ufficiale.

Non ci sono più dubbi: Victor Osimhen sarà un nuovo giocatore del Napoli. L'attaccante ha sciolto i dubbi nelle ultime ore e ha accettato la proposta dei partenopei: guadagnerà 5 milioni di euro all'anno, cifre importanti per il club azzurro. Un bel salto in avanti per il classe 1998 che attualmente guadagna 800mila euro a stagione. Attaccante centrale, ma all'occorrenza anche esterno: toccherà a Gattuso trovargli la giusta collocazione in campo. Un prezzo, 81 milioni di euro, molto alto dopo che il giovane è esploso in questa stagione segnando 18 gol in 38 partite. Il Lilla dopo Pepè, venduto all'Arsenal la scorsa estate per 80 milioni, effettua un'altra grande plusvalenza.