Napoli, il Manchester United offre Zirkzee per prendere Osimhen

Innanzitutto non è facile trovare un club che si accolli i 12 milioni di euro dello stipendio del nigeriano, lo United lo farebbe sin da gennaio e questo non è un fattore da poco: arrivare in estate con un altro tiro e molla come quello di soli tre mesi fa, rischiando poi di veder partire l'attaccante solo in prestito, non farebbe il bene del giocatore e del Napoli stesso. Allo stesso tempo, però, le necessità espresse da Antonio Conte per la prossima finestra di mercato non portano all'attacco, dove dovrebbero essere confermati sia Raspadori che Simeone (nonostante il pressing del Torino), semmai alla difesa quindi Zirkzee (cercato dalla Juventus) sarebbe quasi di troppo.