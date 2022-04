Napoli, vertice segreto di mercato Osimenh-AdL: lo United offre 100 milioni

MERCATO

Offerta quasi irrinunciabile per gli azzurri, che pensano già al sostituto del nigeriamo

Non solo l'obiettivo di mitigare gli animi e non solo l'occasione per annunciare la conferma di Spalletti e l'arrivo di Kvaratskhelia, la prima visita stagionale a Castel Volturno del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stata anche l'occasione per un vertice segreto di mercato con Victor Osimhen e il suo agente italiano, Roberto Calenda. Sul tavolo, secondo quantro riporta Repubblica, un'offerta del Manchester United da 100 milioni di euro che AdL starebbe prendendo seriamente in considerazione.

L'attaccante nigeriano gradirebbe molto la destinazione inglese e ci sarebbero ormai poche possibilità che resti a Napoli anche l'anno prossimo, motivo per cui - si legge - gli azzurri stanno accelerando per il rinnovo di Mertens, che farà da chioccia al nuovo centravanti che arriverà in estate. Vedi anche napoli Napoli, dopo la bufera De Laurentiis scuote la squadra: "Voglio la Champions"

In pole position per prendere il posto di Osimhen, che come gli avrebbe ribadito il AdL ieri dovrà trascinare la squadra al traguardo Champions e poi sarà libero di sposare i Red Devils, ci sarebbe al momento il Cholito Simeone, in vantaggio su Scamacca perché come ha ribadito il numero uno azzurro: "Il Sassuolo è una bottega cara".

De Laurentiis, si sa, è molto attento al bilancio e 100 milioni sembrano un'offerta irrinunciabile: molto probabilmente in estate Osimhen farà le valigie proprio come capitan Insigne.

Vedi anche napoli De Laurentiis ai tifosi: "Chiedo scusa per la bruttissima sconfitta di Empoli"