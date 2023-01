Napoli, ufficiale Bereszynski: Spalletti ha il vice Di Lorenzo

AFFARE FATTO

L'esterno polacco arriva dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, Zanoli in blucerchiato

Ora è ufficiale: Bartosz Bereszynski è un nuovo giocatore del Napoli. L'esterno polacco sbarca in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, come comunicato dai partenopei in una nota ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito dalla UC Sampdoria, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Bartosz Bereszynski". L'ingaggio del difensore, come da tradizione, è stato anticipato da un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.

Bereszynski arriva a Napoli con l'obiettivo di garantire maggiori rotazioni sulla fascia destra difensiva a Luciano Spalletti, che nella prima parte della stagione è stato costretto a chiedere gli straordinari a Giovanni Di Lorenzo. L'azzurro è infatti partito titolare in tutte e 22 le partite disputate fin qui dai suoi tra campionato e Champions, venendo sostituito nel finale solo in rarissime occasioni. Ora il tecnico toscano ha un'arma in più per la corsa al titolo.

L'ANNUNCIO DI DE LAURENTIIS

PERCORSO INVERSO PER ZANOLI: UFFICIALE IL PASSAGGIO ALLA SAMP

Contestualmente alla cessione di Bereszynski al Napoli, la Samp ha annunciato l'ingaggio di Zanoli dal club partenopeo: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S.C. Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Zanoli (nato a Carpi, Modena, il 3 ottobre 2000)".