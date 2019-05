Napoli-Theo Hernandez, l'agente: "Trattativa viva"

20/05/2019

Dopo le indiscrezioni e le voci, arriva una prima conferma sull'interesse del Napoli per Theo Hernandez. "Sì, è vero che il Napoli mi ha contattato per Theo Hernandez. La trattativa è viva ", ha spiegato a Radio Kiss Kiss Napoli l'agente dell'esterno del Real Madrid in prestito alla Real Sociedad. Il profilo del giocatore, del resto, è di quelli che piacciono ad AdL, Giuntoli e Ancelotti: giovane, duttile e talentuoso .

Il Napoli, dunque, fa sul serio per Theo Hernandez. E le parole di Manuel Garcia Quilon non lasciano spazio a dubbi sulle intenzioni degli azzurri. Per la prossima stagione Ancelotti del resto sta progettando un restyling per le corsie esterne e l'acquisto del francese sarebbe la prima mossa. Una mossa importante per la fascia sinistra, ma non solo. Vista anche la duttilità del calciatore, infatti, Theo Hernandez all'occorrenza potrebbe giocare anche centrale di difesa. Un jolly prezioso, per cui Giuntoli sta cercando di chiudere in tempi brevi.