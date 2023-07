Napoli, si lavora per il ritorno di Bernardeschi: dipende da Lozano

NAPOLI

Il messicano rischia di finire ai margini del progetto dei partenopei. E l'azzurro spinge per approdare da Rudi Garcia

Hirving Lozano rischia di finire fuori rosa al Napoli. De Laurentiis non è soddisfatto del mancato rinnovo del messicano (contratto in scadenza nel giugno del 2024) e sta meditando anche la clamorosa mossa da concretizzare tra un mese, quando l'ex Psv sarà pronto per tornare a disposizione di Rudi Garcia. Ad evitare la clamorosa rottura potrebbe essere una eventuale offerta che interromperebbe il matrimonio tra il classe 1995 e i partenopei in corso da tre anni. Sulle tracce dell'esterno ci sarebbe il Los Angeles: da giorni si vocifera di una maxi-offerta già presentata al calciatore.

La certezza è che Lozano, salvo colpi di scena, saluterà la truppa. E così il Napoli si sta già guardando attorno a caccia di un sostituto: il nome caldo, rivela Il Mattino, è quello di Federico Bernardeschi, finito al Toronto dalla Juventus nel luglio del 2022. L'ex bianconero, sempre nel giro della Nazionale di Mancini, vuole approdare in Campania, e i canadesi avrebbero anche aperto all'ipotesi di un prestito. La pista non è peregrina, ma i tempi appunto, non saranno stretti: deve prima salutare Lozano. Ad approfittarne potrebbe essere il Bologna, anch'esso interessato. A frenare i felsinei però, è l'ingaggio percepito da Bernardeschi, che ammonta a circa 5 milioni di euro netti a stagione.