Napoli scatenato: fatta per Simeone, vicini Navas e Ndombele

MANOVRE AZZURRE

La società di De Laurentiis ha trovato la punta che cercava. Ora si deve chiudere per il portiere e per il centrocampista che sostituirà Fabian Ruiz, in partenza per Parigi

Napoli e Verona, in campo a Ferragosto per la prima partita di campionato, si sono già incontrate per sancire il passaggio di Simeone agli azzurri: c'è l'accordo totale e il Cholito è arrivato a Villa Stuart a Roma per le visite mediche, accolto dal medico sociale del club azzurro Raffaele Canonico. Ai veneti vanno circa 15 milioni tra il prestito oneroso fissato a 3 milioni e il diritto di riscatto che diventerà obbligo con determinate condizioni, legate al rendimento del giocatore e ai traguardi raggiunti dal Napoli.

C'è sempre la distanza di 2 milioni con il Sassuolo per arrivare a Raspadori ma il Napoli ha ancora più di due settimane di tempo per limarla. Ora le priorità sono il portiere e il centrocampista che dovrà sostituire Fabian Ruiz destinato al Psg. Per questo Giuntoli è a Parigi. Per discutere del trasferimento dello spagnolo e per cercare l'accordo definitivo per Keylor Navas. Si sta trattando sulla base di una buonuscita da parte del club francese, con il Napoli che farebbe firmare un biennale al costaricano, limando così i 9 milioni all'anno di ingaggio percepiti dal giocatore.

Per sostituire Fabian Ruiz, invece, si pensa a Ndombele. Il Napoli ha già incontrato gli agenti del centrocampista del Tottenham. Si sta, anche in questo caso, cercando di abbassare lo stipendio del giocatore che è intorno agli 8 milioni netti a stagione.