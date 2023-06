Napoli, Rudi Garcia: "Continuerò a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia"

"Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia". Rudi Garcia si affida ai social per pronunciare le prime parole da nuovo tecnico azzurro. Il tecnico francese, che raccoglie la pesante eredità del tecnico dello scudetto Luciano Spalletti, ha firmato un contratto di due anni con l'opzione per un'altra stagione.