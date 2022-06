Napoli, rinnovo in salita per Mertens e addio più vicino

MANOVRE AZZURRE

Le richieste di 'Ciro' hanno spiazzato AdL, che attende una risposta da Koulibaly

Mertens e il Napoli sono più lontani. Di più, ormai prossimi alla separazione. Dopo l'incontro privato a casa del belga col presidente De Laurentiis di fine aprile, in cui il numero uno del club aveva chiesto al suo attaccante di mettere per iscritto la richiesta economica per andare avanti insieme, ieri i legali di Mertens dal Belgio hanno spedito la mail chiedendo, come rivela Il Mattino, due anni di contratto a due milioni a stagione più una serie di bonus e commissioni, oltre alla garanzia di un impiego più continuo rispetto al campionato scorso.

Poco meno della metà rispetto al contratto ancora in vigore, ma una richiesta, questa da due milioni, che ha spiazzato il presidente De Laurentiis, disposto a spingersi al massimo sino a 1,5 milioni o qualcosa in più. Al momento non è previsto un rilancio presidenziale come, stando così la situazione, il Napoli non intende far valere l'opzione di rinnovo unilaterale. Una richiesta quella del 35enne attaccante che va oltre la politica contenitiva dei costi del club e che a questo punto sa di definitiva separazione. Quello al minuto 9 del secondo tempo di Napoli-Sassuolo rischia fortemente di essere l'ultimo dei 148 gol di Mertens in maglia azzurra.

E poi c'è la questione Koulibaly: contratto in scadenza tra un anno, proposta di rinnovo a 4 milioni più uno di bonus rispetto ai 6,5 milioni che il difensore intascherà sino alla prossima stagione. Il Napoli aspetta la risposta del senegalese e del suo entourage. Barcellona, Juventus e Psg sono sulle tracce del difensore, ma in casa blaugrana c'è diversità di vedute: Koulibaly è una richiesta di Xavi, mentre il presidente Laporta lavora su altri profili appartenenti ai procuratori come Mendes e Deco con i quali ha stretti rapporti. In ogni caso servono circa 40 milioni per intavolare la trattativa.

