Napoli, Real e Psg si contendono Osimhen: tanto dipende da Mbappé

NAPOLI

Il francese del Psg sta facendo impazzire Nasser Al-Khelaifi: se parte tutto su Osimhen. Ma occhio al Real

Sul tavolo c'è il rinnovo col Napoli e un futuro tutto da decidere. Ma una certezza, in questo quadro nebuloso, è presente: il suo futuro è legato a quello di Kylian Mbappé. Parliamo di Victor Osimhen, trascinatore dei partenopei al terzo scudetto: mezza Europa lo segue, ma solo due club sembrano realmente pronti a fare follie per lui. Parliamo di Psg e Real Madrid, non il Bayern Monaco. Ossia i due club che seguono il fenomeno francese che tanto sta facendo impazzire i parigini presieduti da Nasser Al-Khelaifi.

Dicevamo che tutto dipende da Mbappé, e vi spieghiamo perchè. L'ex Monaco, in scadenza con i transalpini nel 2024, ha rifiutato già diverse proposte di rinnovo del contratto: senza il prolungamento verrà venduto al più presto. Per sostituirlo il Psg si tufferebbe proprio su Osimhen che De Laurentiis valuta circa 180 milioni di euro. La proprietà qatariota può arrivare a toccare quelle cifre, così come il Real Madrid, il quale si consolerebbe volentieri col nigeriano del Napoli se non dovesse arrivare al grande sogno, appunto Mbappé. I madrileni infatti, devono sostituire Benzema, e un colpo da novanta in attacco è pressochè obbligatorio.

Alla luce dei fatti il destino di Osimhen e del campione francese appaiono a dir poco incrociati: in mezzo il Napoli, che da una parte si terrebbe ben stretto Victor, ma dall'altra non potrebbe dire no ad una maxi-offerta da tre cifre. Sullo sfondo, per l'ex Lille, restano Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco, ma loro, follie, non sembrano disposte a farne.