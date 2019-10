Napoli, quante spine: Mertens, Callejon e le sirene Real per Ruiz

PENSIERI AZZURRI

Se la Juve vola e l'Inter prova a tenerne il passo, il Napoli è la vera grande delusione di questo primissimo scorcio di campionato. Intendiamoci, dare per già fuori dai giochi scudetto gli azzurri di Ancelotti è da pazzi, ma di certo sotto il Vesuvio aleggia un po' di delusione. E, come sempre accade in questi casi, emergono delle spine. Che rispondono ai nomi di Dries Mertens e José Maria Callejon. Il belga e lo spagnolo, infatti, sono alle prese con dei rinnovi di contratto non semplici. Entrambi potrebbero liberarsi a zero al termine di questa stagione a già a gennaio trovarsi una nuova squadra. Il problema è che c'è ancora tanta distanza per trovare un accordo con Aurelio de Laurentiis, che non vuole accontentare le richieste economiche di due 32enni. Hamsik saluta Napoli:""Per sempre nel cuore"

Callejon chiede un nuovo contratto biennale sempre a 3 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe ridurgli lo stipendio di 1 milione. Stesso discorso per Mertens, con riduzione da 4 a 2,5 milioni. Per ora nessuna risposta positiva da parte dei due giocatori, anche perché all'orizzonte ci sono le sirene cinesi del Dalian Yifang di Rafa Benitez, pronto a ricoprirli d'oro con ingaggi da 10 milioni a stagione.

Come se non bastasse, ad agitare i sonni dei tifosi partenopei, ecco le voci sempre più insistenti di un forte interessamento da parte del Real Madrid per Fabian Ruiz. Il talento iberico si è conquistato un posto da titolare nel Napoli e la sua crescita non è passata inosservata. Ora i Blancos lo hanno inserito in una lista di rinforzi per rinnovare il centrocampo di Zidane in estate. AdL lo considera incedibile e sta pensando a una clausola da almeno 100 milioni di euro per provare a scoraggiare le pretendenti.

