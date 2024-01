Napoli, fatta per Nehuen Perez: i dettagli

MANOVRE AZZURRE

Rinforzo in difesa per Mazzarri, si attende anche l'ufficialità per Dendoncker

Per rinforzare il reparto arretrato, il Napoli ha deciso di stringere i tempi per Nehuen Perez. L'argentino era la prima scelta del club azzurro e di Walter Mazzarri e ora è arrivata il momento l'accelerata definitiva alla trattativa con l'Udinese, che nelle sue fasi ha visto un contatto tra Aurelio de Laurentiis e Gino Pozzo. L'accordo è in finalizzazione e dovrebbe chiudersi per 18 milioni di euro: 16 milioni fissi più due di bonus.

Dopo le visite mediche passate con successo nella giornata di mercoledì, invece, manca solo l'ufficialità per l'approdo al Napoli del centrocampista Leander Dendoncker, 28enne dell'Aston Villa. Il calciatore, in attesa dell'annuncio, non si è ancora potuto allenare con la squadra, ma contro la Lazio dovrebbe andare almeno in panchina. L'operazione dovrebbe essere completata sulla base di un prestito con diritto riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

