Napoli, non meno di 80 milioni per Kvara. Tra i sostituti spunta Garnacho

Un poker di nomi per sopperire all'addio pesantissimo di Kvara. Per il Napoli è una corsa contro il tempo, perché a gennaio non è facile fare affari ed è difficile tappare i buchi, soprattutto perché il prossimo addio del georgiano è una voragine. Federico Chiesa, a segno ieri per la prima volta con il Liverpool, sarebbe il profilo ideale, visto che non avrebbe problemi di ambientamento conoscendo benissimo la Serie A. L'ex Juve ha bisogno di minuti e il Liverpool potrebbe anche aprire al prestito. Il dubbio è sulle sue condizioni fisiche, avendo giocato con il contagocce. Piace tanto (e non da oggi) anche Edon Zhegrova, ma il Lille è bottega cara e non pare intenzionato a cedere il talento kosovaro in questa finestra di mercato. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni, gli stessi del nome nuovo, Alejandro Garnacho. L'argentino non è una prima scelta di Amorim ma lo United non può permettersi di smantellare l'intero attacco: più facili gli addii di Rushford e Anthony.