Napoli, mercato senza incedibili: da Zielinski a Mertens, in tanti possono partire

MOSSE AZZURRE

In attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico, la società azzurra vorrebbe ridurre il monte ingaggi

Un mese abbondante per raggiungere l'obiettivo Champions League e poi cambiare tutto, di nuovo. In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore, con Gattuso difficilmente confermato a prescindere da tutto, in casa Napoli si sta studiando la strategia di un mercato che, ora più che mai, sembra non presentare incedibili per Aurelio De Laurentiis. L'obiettivo è ridurre il monte ingaggi e tutti i giocatori - da Osimhen a Mertens, passando per Ruiz e Zielinski - che porteranno un'offerta all'altezza delle aspettative dirigenziali, potranno partire.

Sarà un'estate di valutazioni e non solo per il prossimo tecnico azzurro. Ci potranno essere delle cessioni eccellenti - riferisce Il Mattino - e nessun giocatore, nemmeno Osimhen che però ha una valutazione superiore agli 80 milioni di euro investiti la scorsa estate dal Napoli può considerarsi incedibile.

Tanti i pezzi grossi che potranno cambiare aria, partendo da quei giocatori - come Insigne e Mertens - in scadenza nel 2022 e quindi pronti a trattare un rinnovo o l'addio. Con il recordman belga, per esempio, il rischio di un braccio di ferro tra offerta e domanda è piuttosto grosso, con l'ingaggio da 8 milioni lordi all'anno che potrebbe costituire un problema, visto che di offerte dall'Italia e dall'estero ce ne sono.

Situazione simile per altri due giocatori di livello europeo che da sempre attirano sirene di mercato. Per Zielinski sono arrivati apprezzamenti da club di Premier League, mentre Fabian Ruiz - in gol contro la Sampdoria, ma reduce da una stagione fino a questo momento sotto le aspettative - piace in Spagna ai più grandi club di Liga che potrebbero mettere sul piatto un'offerta importante per il cartellino. Quanto importante farà tutta la differenza del mondo, perché accontentare De Laurentiis non è mai stato facile per nessuno.