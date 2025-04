Napoli, Marianucci è il primo colpo per Conte

Marianucci infatti sarà l'ennesimo rinforzo per il Napoli nato sull'asse De Laurentiis-Corsi: i rapporti tra le due società sono ottimi, come dimostrano i tanti giocatori che dalla Toscana si sono trasferiti in Campania (Di Lorenzo solo per citarne uno). E proprio grazie a questo canale privilegiato il Napoli è riuscito a bruciare tutti sul classe 2004: il ragazzo era stato seguito con attenzione dal Borussia Dortmund, sempre attento ai giovani di prospettiva, Inter e Lazio. ADL però è stato il più deciso di tutti a scommettere sul centrale toscano, riuscendo a trovare le basi economiche per chiudere rapidamente l'affare: 9 milioni più uno di bonus per l'ennesimo prodotto del vivaio dell'Empoli, secondo quanto riportato da Tuttosport.