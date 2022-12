Napoli, Lobotka rinnova fino al 2027

LA FIRMA

Il centrocampista slovacco ha firmato il prolungamento

© Getty Images Sotto l'albero di Natale il Napoli ha trovato il rinnovo di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, infatti, ha firmato il nuovo contratto che lo legherà agli azzurri fino al 2027 con un'opzione per un'altra stagione. Il centrale di Spalletti, punto fermo della squadra, ha ottenuto anche l'aumento dello stipendio e ora guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione. L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Giuntoli e De Laurentiis hanno voluto blindare Lobotka che negli ultimi mesi ha attirato su di sé l'attenzione delle big inglesi.

Il regista di Spalletti non si muove da Napoli. Un bel riconoscimento per lo slovacco che con l'allenatore di Certaldo ha preso le chiavi del centrocampo a suon di ottime prestazione. Inamovibile, ora più che mai. Così la società ha voluto blindarlo e prolungare il contratto che era in scadenza nel 2025 perché le voci di mercato iniziavano a farsi insistenti.