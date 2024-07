Napoli, la  vittoria  di Conte: Di Lorenzo resta, martedì l'annuncio

verso la permanenza

Il difensore azzurro verso la permanenza e la conferma come capitano: martedì l'annuncio del procuratore in conferenza

Giovanni Di Lorenzo verso la permanenza al Napoli. Dopo le indiscrezioni circa un possibile addio paventate nell'ultimo mese, l'ex terzino dell'Empoli dovrebbe rimanere in azzurro ed essere anche confermato come capitano. Lo snodo decisivo della situazione potrebbe arrivare martedì prossimo, quando l'agente del calciatore Mario Giuffredi terrà una conferenza stampa in un noto hotel di Napoli per fare il punto della situazione. Possibile l'annuncio della permanenza alla coorte di Conte dopo il disgelo degli ultimi incontri tra agente e società.

Una grande notizia per il Napoli, soprattutto per Antonio Conte che sin da subito aveva individuato in Di Lorenzo uno dei punti cardini sul quale fondare le basi in vista della prossima stagione. "Sanno bene quale è il mio pensiero, sono stato molto chiaro" - le parole di Conte su Di Lorenzo e Kvara durante la presentazione - "Sono venuto qui per sposare un progetto: partiamo dal decimo posto e vendere i migliori significa fare chiacchiere. Sono centrali nel mio progetto. Ho parlato con loro, so che c'è stata frustrazione lo scorso anno per tante situazioni".

Vedi anche Mercato Buongiorno corre da Conte: il difensore ha detto sì al Napoli

All'inizio di Euro 2024, lo stesso Di Lorenzo aveva parlato del proprio futuro in conferenza stampa: "Non ho problemi a parlarne, ho parlato con la società a fine campionato e poi sono venuto subito in Nazionale: sono concentrato sull'Europeo e quello che mi interessa adesso è fare bene qua. Io sono serenissimo. Se sono triste? Stron****... La concentrazione è qui, quando poi sarà il momento di parlare del Napoli lo farò e ci metterò la faccia come sempre". Come detto, martedì potrebbe essere il giorno decisivo.