Napoli: Koulibaly ha firmato col Chelsea, ora è in volo verso gli Stati Uniti

Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea. Il difensore ha firmato il contratto che lo legherà ai Blues per le prossime stagioni ed è già in volo per gli Stati Uniti, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro pre campionato. Si attende solamente l'annuncio ufficiale del club inglese. Koulibaly saluta così Napoli dopo otto stagioni da protagonista assoluto: al club di De Laurentiis vanno circa 40 milioni di euro per il suo cartellino.