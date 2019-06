Napoli, che colpo per Ancelotti: James Rodriguez è a un passo

18/06/2019

James Rodriguez a un passo dal Napoli. Sembrava un sogno ma siamo veramente a pochissima distanza dalla trasformazione in realtà. In Colombia addirittura hanno già tolto il condizionale e si sono lanciati: secondo ESPN "James ha già una nuova squadra". In attesa delle conferme da parte di Aurelio De Laurentiis, si può registrare una serie di dati oggettivi: Ancelotti ha avuto l'okay del giocatore al trasferimento, così come i dirigenti azzurri hanno avuto un assenso dal procuratore Jorge Mendes, il Real Madrid da tempo ha inserito il colombiano nella lista dei giocatori da cedere per far posto ai nuovi pesanti arrivi della Casa Blanca. Tutto lascia pensare che siamo davvero alla definizione degli ultimi particolari. Al Bayern dove è stato in prestito biennale, James guadagnava circa 8 milioni netti a stagione, qualcosa in più dello stipendio che percepiva al Real cioè 6,5 milionii netti a stagione. L'accordo con il Napoli è da 5 milioni circa a stagione.

Resta da definire la modalità di pagamento del giocatore, che il Real Madrid valuta 50 milioni. In Colombia parlano di prestito, l'ipotesi più probabile è che si tratti di un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto (magari vincolato a presenze e prestazioni), al momento calcolabile in 10-12 milioni subito più 28-40 per il riscatto. Jorge Mendes sta lavorando anche su questo aspetto visti gli ottimi rapporti esistenti tra lui e il Real Madrid. James attualmente sta disputando la Coppa America con la sua Nazionale e quindi solamente a torneo finito potrebbe ricevere l'abbraccio dei suoi nuovi tifosi, ma ci sono tutti i presupposti per questo tipo di conclusione.

Certo James Rodriguez è un investimento pesante e ambizioso da parte di Aurelio De Laurentiis. Un investimento che potrebbe condizionare tutto il resto del mercato. Difficile che insieme a lui possa arrivare anche il messicano Lozano, gravato da contratti pubblicitari milionari nel suo Paese, incompatibili con la cessione dei diritti di immagine al club azzurro. Poi è vero che l'altro grande investimento potrebbe essere quello sul difensore centrale. con Manolas sempre favoritissimo anche se il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica per non pagare l'intera clausola rescissoria di 36 milioni.