Napoli, James Rodriguez sempre più vicino: il Real non lo convoca per la tournée

09/07/2019

James Rodriguez è sempre più vicino al Napoli . Il trequartista colombiano, reduce dalla Copa America con la sua Nazionale, non è stato inserito nella lista dei 29 giocatori del Real Madrid che parteciperanno alla tournée in Canada e negli Stati Uniti. Per James, che non rientra nel progetto del tecnico dei merengues Zinedine Zidane, sembra dunque sempre più probabile l'approdo alla corte di Carlo Ancelotti.

Il Napoli stringe per James Rodriguez. Lo testimonia il blitz del ds azzurro Cristiano Giuntoli a Madrid, dove ha incontrato l'agente del colombiano Jorge Mendes. Possibile un vertice con la dirigenza dei Blancos per cercare di accelerare la trattativa. "L'abbiamo già avuto, James è un calciatore straordinario e fa la differenza - ha detto il tecnico in seconda del Napoli Davide Ancelotti a Sky - Però di questo ne parla la società, io mi limito a dire che è un giocare straordinario perché lo conosco bene". Ancelotti ha già avuto il giocatore a Madrid e a Monaco. Intanto i tifosi del Napoli sognano: il colombiano, in vacanza in patria, ha giocato una partitella tra amici in cui affrontava anche il connazionale Ospina. La squadra del portiere azzurro indossava la maglia verde del Napoli. "Napoli colombiano! Che squadra".