Napoli, Insigne verso l'addio: il Toronto sbarca in Italia per chiudere l'ingaggio

CIAO NAPOLI

Per l'attuale capitano azzurro pronto un quinquennale da quasi 8 milioni di euro a stagione

Napoli e il Napoli si preparano a dire addio a Lorenzo Insigne. Nessun passo avanti del club nell'offerta di rinnovo al capitano azzurro, il Toronto è pronto a chiudere e non a caso a metà settimana prossima sbarcherà in Italia per sistemare gli ultimi dettagli e formalizzare l'ingaggio del giocatore. L'offerta canadese è un quinquennale da quasi 8 milioni di euro a stagione, il Napoli è fermo a 3,5 milioni di fisso con bonus da 1,5 milioni. Getty Images

Insigne debutterà in MLS nella prossima stagione e fino a giugno giocherà col Napoli, ma i dirigenti del Toronto hanno bisogno di chiudere la trattativa entro marzo, termine ultimo del mercato americano per l'inizio del prossimo campionato. De Laurentiis continua nell'opera di tagliare il monte stipendi della squadra e quindi non ci sono praticamente più speranze per un rinnovo.